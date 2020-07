Die 10 schönsten Strände Griechenlands

In einer Bucht im Westen Griechenlands befindet sich der Strand Porto Katsiki, der zu den schönsten Stränden im Mittelmeerraum gehört. Wenn die Sonne untergeht, leuchten hier die Kalkfelsen in einem kräftigen Orange. Besucher sollten sich schon früh am Morgen auf den Weg zum Kiesstrand machen, um die 110 Stufen zu erklimmen, bevor die Sonne zu stark wird.

7. Lefkada: Ai Giannis Strand