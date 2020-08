Ökonom Breuss: „Es ist fast zu viel Geld für Italien“

Die Unternehmen glauben aber noch immer fest an Osteuropa. Natürlich haben die Länder noch Nachholbedarf, etwa bei den Einkommen. Sie werden daher auch in Zukunft noch ein bissl schneller wachsen. Aber nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren.

Jetzt gab es einen massiven Streit zwischen den EU-Ländern um die Coronahilfen. Wie bewerten Sie das ausgedealte Programm aus Krediten und Zuschüssen?

Die Italiener wissen jetzt schon nicht, was sie mit dem vielen Geld anfangen sollen. Weil es fast zu viel ist. Sie haben gar keine Projekte dafür. Und sie wollen auch keine Kontrolle. Das Geld hätten sie auch aus dem ESM (Europäischer Rettungsschirm, Anm.) bekommen können. Aber da hätte es eine strenge Kontrolle gegeben. Selbst die Kommission geht davon aus, dass nur die Hälfte der Kredite genutzt wird.