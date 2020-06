Breuss: "Wir füttern alle durch"

Die Freigabe der nächsten 30-Milliarden-Tranche aus dem zweiten Hilfspaket für Griechenland wird immer wahrscheinlicher. Zwar hat die sogenannte Troika aus Vertretern der EU, der EZB und des IWF am Freitag die Arbeit für eine Woche unterbrochen, doch hat man sich bereits sehr weit angenähert. Unter anderem durch die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters in Griechenland von derzeit 65 auf 67 Jahre. Offiziell soll beim nächsten Eurogruppen-Treffen am 8. Oktober über die weitere Zahlung von Hilfsgeldern an Athen entschieden werden.

Euro-Experte Fritz Breuss sagte zum KURIER: „Ob das ökonomisch klug ist, sei dahingestellt. Aber es wurde politisch entschieden, bei einer Währungsunion mit 17 Mitgliedern zu bleiben. Das heißt, wir füttern alle durch.“