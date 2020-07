Kurz will mit "Sparsamen Vier" weiter zusammenarbeiten

Kurz verwendet den plakativen Begriff der Schuldenunion gern und häufig um sich als Garant gegen "gemeinsame Schulden“ zu präsentieren. "Ungewöhnlich an der jetzigen Situation ist, dass Österreichs Bundeskanzler Kurz so tut, als ob es all dies noch nie gegeben hätte und er einen solchen „Schulden-Sündenfall“ der EU verhindern müsse", schreibt dazu Stefan Brocza, Experte für Europarecht und internationale Beziehungen in einem KURIER-Kommentar.