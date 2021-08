230.000 bei Protesten in Frankreich + Cluster nach Zeltfest in Oberösterreich

In Oberösterreich gibt es nach einem Bierzelt in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) den ersten Coronavirus-Cluster nach einem Zeltfest. Mit Stand Samstagabend gab es laut Krisenstab des Landes Oberösterreich 19 Infizierte, die auf das Almtaler Bierzelt am Samstag, 24. Juli, zurückzuführen sind.

Es handle sich damit bei der Veranstaltung in Pettenbach um die erste Fallhäufung in Oberösterreich in diesem Sommer nach einem Zeltfest, hieß es auf APA-Anfrage vom Krisenstab am Samstagabend. Als zweite Fallhäufung dieser Art in Oberösterreich schlug vor zwei Tagen das Zeltfest "Hugo-Mania" in Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) auf. Die Zahl der aktuell Infizierten in diesem Fall lag mit Stand Samstag bei zwei Personen.