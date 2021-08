Spahn: "Impfen ist ein patriotischer Akt"

Aus für kostenlose Tests

Aktuell läuft in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, eine Debatte, wie man mehr Bürger zur Impfung bewegen könnte. Die Thüringer Stadt Sonneberg hat zum Beispiel versucht, Impfmuffel mit einer Gratis-Bratwurst zu locken. Mit Erfolg: 250 Menschen kamen, um sich neben der Spritze in den Oberarm auch noch die kulinarische Spezialität abzuholen.

Zudem geht aus einem Papier des Gesundheitsministeriums hervor, dass man das Angebot für kostenlose Bürgertests Mitte Oktober auslaufen lassen könnte. Auf Dauer sei die Übernahme der Kosten für Tests durch den Steuerzahler nicht tragbar.

Auch schließt die deutsche Bundesregierung neue Einschränkungen im Herbst und Winter vor allem für Ungeimpfte nicht aus. "Dazu zählen insbesondere Kontaktbeschränkungen sowie die Begrenzung der Teilnahme bzw. den Ausschluss von der Teilnahme nicht geimpfter Personen an Veranstaltungen und in der Gastronomie", hieß es.