Deutschland: Flächendeckende Impfangebote für alle 12- bis 17-Jährigen

Um einen sicheren Schulstart im Herbst zu gewährleisten, sollen es künftig in allen deutschen Bundesländern niedrigschwellige Impfangebote in Impfzentren, Arztpraxen, aber auch in Schulen geben. Das beschlossen die Gesundheitsminister der Länder in Einvernehmen mit dem Bund am Montag in Berlin.

Zudem sollen Angehörige von Risikogruppen in Deutschland ab September Corona-Auffrischungsimpfungen erhalten können. Als Zielgruppen genannt werden in dem Beschluss Höchstbetagte sowie Pflegebedürftige und Menschen mit Schwächen des Immunsystems.