Kinderarzt: "Impfen bedeutet Risikominimierung"

Allein in den USA haben inzwischen weit über acht Millionen Kinder und Jugendliche einen Stich erhalten. Nebenwirkungen gab es kaum – und keinen Todesfall. "Wären unerwartet Komplikationen aufgetaucht, hätten wir das erfahren", erklärt Kerbl. Bei jungen Männern unter 30 wurden vereinzelt Herzmuskelentzündungen dokumentiert, "die aber gut behandelt werden konnten".

Die Impfung sei für Kinder "sicher, gut verträglich und hochwirksam", formuliert es Rudolf Schmitzberger, Kinderarzt und Leiter des Impfreferats der Ärztekammer. "Impfen bedeutet immer Risikominimierung", sagt er.

Schwieriger zu beantworten sind Fragen zu Langzeitwirkungen: "Dazu können wir noch wenig sagen", sagt Kerbl, der am Landeskrankenhaus Leoben die Abteilung für Kinder und Jugendliche leitet. Ein Negativbeispiel: die Schweinegrippe-Impfung 2009, wo nach relativ langer Zeit – unter 60 bis 90 Millionen Geimpften – knapp 1.300 Fälle von Narkolepsie (Schlafkrankheit) beobachtet wurden. Betroffen waren vor allem Kinder und Jugendliche. Kerbl: "So etwas kann – so ehrlich muss man sein – schon vorkommen, ist aber extrem selten."

An die Über-12-Jährigen wird die gleiche Dosis wie an Erwachsene verimpft. Studien zur Dosisfindung für die Kleinsten laufen gerade, Ergebnisse werden im Herbst erwartet. Kerbl: "Bei anderen Impfungen bekommen kleinere Kinder meist die halbe Dosis. Die nächste Gruppe bei der Impf-Zulassung wird die der 9- bis 11-Jährigen sein."