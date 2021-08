Dritte Corona-Impfung ab September - Deutschland macht Tempo

Lange Zeit galt Deutschland nicht als Geschwindigkeitsweltmeister in Sachen Corona-Impfung, das Pandemie-Management in der Bundesrepublik galt zwar prinzipiell als ordentlich, aber auch eher als konservativ. Das scheint sich nun bei der dritten Impfung gegen das Covid-19-Virus zu ändern.

Wie am Montag beim Treffen der Gesundheitsminister von Bund und Länder beschlossen wurde, will man im September mit der dritten Auffrischungsimpfung landesweit starten. Damit sollen besonders vulnerable Gruppen vor dem Herbst und Winter geschützt werden, wie Gesundheitsminister Jens Spahn betonte: "Denn für sie ist das Risiko eines nachlassenden Impfschutzes am größten." Der Vorsitzende der Länder- Gesundheitsminister, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, sagte: „Wir gehen vorbereitet in den Herbst.“