In Pflegeheimen soll es dritte Impfung im Herbst geben

Anfang des Jahres waren neben dem Gesundheitspersonal in Österreich auch Risikogruppen für die Corona-Schutzimpfungen dran. Laut Wien heute heißt es nun aus dem Gesundheitsministerium, dass genau jene Gruppen - also etwa auch Personen in Pflegeheimen - im Herbst zur dritten Impfung an die Reihe kommen sollen. Derzeit sei diese nach etwa neun Monaten empfohlen.