Georgia: 1.000 Dollar Bonus für Impfung

Schulen im Verwaltungsbezirk Henry im US-Bundesstaat Georgia wollen ihren Angestellten einen Bonus von 1.000 Dollar (gut 840 Euro) zahlen, wenn sie sich impfen lassen. Sie hoffe, so die "zahlreichen Unterbrechungen zu vermeiden, die in den letzten beiden Schuljahren aufgrund einer globalen Pandemie im öffentlichen Bildungswesen aufgetreten sind", erklärte Schulrätin Mary Elizabeth Davis am Montag.

"Das vergangene Jahr war für unsere Schüler und unser Personal eine nie da gewesene Herausforderung", erklärte Davis. Schüler und ihre Familien verdienten "Vorhersehbarkeit und Stabilität beim Lernen". Für diese Bemühungen seien "die Offenhaltung unserer Gebäude und die Unterstützung der Gesundheit unserer Mitarbeiter" von größter Bedeutung.