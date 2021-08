Infiziert trotz Impfung: Warum ein Superspreader-Event Sorgen bereitet

Warum zeigten sich also die US-Wissenschafterinnen und Wissenschafter über die rasche Verbreitung der Delta-Variante in ihrem Papier derart beunruhigt? Die Behörde erwähnte in einem Punkt, dass die Viruslast von geimpften Infizierten genauso hoch sei wie bei ungeimpften Infizierten.

Superspreader in geschlossenen Räumen ohne Masken

Hintergrund des Dokuments war eine Großveranstaltung im US-Bundesstaat Massachusetts, bei der sich Anfang Juli binnen zwei Wochen 469 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt hatten. 74 Prozent, also drei Viertel, von den Infizierten waren vollständig geimpft. Die Viruslast bei den Geimpften war ähnlich hoch wie bei den Ungeimpften.

Zu den zahlreichen Veranstaltungen in Massachusetts reisten auch viele Touristen an: Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Sommerfesten und öffentlichen Versammlungen in Barnstable County. Die Events hatten teilweise in kleinen Innenräumen stattgefunden: Die späteren Patienten standen dicht gedrängt und trugen keine Masken.