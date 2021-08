Wie viele Geimpfte müssen ins Spital? Daten fehlen

Aktuelle Daten fehlen

Ein systematisches Monitoring, wie viele der Impfdurchbrüche so schwerwiegend sind, dass eine Spitalsbehandlung notwendig ist, fehlt.

Wie kann das – gerade in Zeiten, in denen man sich um „evidenzbasierte Politik“ bemüht – sein? In Zeiten, in denen Lockdowns verhängt wurden, um das Gesundheitssystem zu schützen, und in denen die Impfung als Weg aus der Pandemie gilt?

Der Komplexitätsforscher Peter Klimek findet das „einigermaßen schockierend“. Das Problem sei: „Es mangelt einerseits an einem Intensivregister, das man mit dem Impfregister verknüpfen könnte. Andererseits ist es nicht möglich, Daten aus den Spitälern bundesweit und tagesaktuell mit Daten zu Impfungen zu verknüpfen.“