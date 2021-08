Die Stadtgemeinde Baden veranstaltet am 9. August einen Impftag ohne Anmeldung für 12- bis 18-Jährige. Injektionen werden von 12.00 bis 20.00 Uhr in der Ballsporthalle in der Waltersdorfer Straße verabreicht. Die zweite Dosis gibt es am 3. September, wurde am Montag in einer Aussendung angekündigt. In Wiener Neustadt kamen vergangenes Wochenende laut Rathaus nur 660 Personen zur Aktion für Unter-30-Jährige. Daher wird die Initiative nun auf alle Altersgruppen erweitert.

12.133 Einladungen waren an Unter-30-Jährige zur Aktion "Gamechanger" am 31. Juli und 1. August sowie am 7. und 8. August in der Halle 3 der Arena Nova in Wiener Neustadt verschickt worden. "Nachdem wir am vergangenen Wochenende die Impfungen für die unter 30-Jährigen reserviert hatten, der Andrang jedoch unter den Erwartungen blieb, weiten wir die Aktion für das nächste Wochenende auf alle Bevölkerungsgruppen ohne Alterslimit aus", kündigte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) am Montag in einer Aussendung an. Zuvor hatte der ORF NÖ über die ernüchternde Bilanz berichtet.

Am 7. und 8. August von 8.00 bis 18.00 Uhr werden alle Menschen aus Wiener Neustadt bzw. Niederösterreich ohne Anmeldung mit BioNTech/Pfizer geimpft. Mitzubringen sind E-Card und der ausgefüllte Aufklärungsbogen. Die Zweitimpfung wird drei Wochen später bei niedergelassenen Ärzten verabreicht. Termine dafür können ab Mittwoch auf www.impfung.at vereinbart werden.