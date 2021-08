Ab heute: Verpflichtende PCR-Tests für Einreisende

Test kann nachgeholt werden

Reisende ohne entsprechende Nachweise müssen sich registrieren und am Flughafen "unverzüglich" einen PCR-Test nachholen. Sollte "aufgrund besonderer Umstände“ am Flughafen selbst nicht "unverzüglich" ein PCR-Test gemacht werden können, so besteht die Möglichkeit, diesen binnen 24 Stunden nachzuholen, heißt es in der Novelle.

Zu den "besonderen Umständen" zählen laut Ministerium geschlossene Testzentren oder besonders hoher Andrang auf diese. Auch allfällige Wartezeiten mit Kleinkinder sind darunter zu verstehen.

Vorgesehen ist, dass dann die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontrolliert, ob der Test nachgeholt wurde. Die Kontaktdaten der zu testenden Person werden erhoben, es besteht aber keine unmittelbare Quarantänepflicht, so das Gesundheitsministerium. Personen, die den PCR-Test verweigern, droht ein Verwaltungsstrafverfahren mit einer Strafhöhe bis zu 1.450 Euro.

Ausgenommen Kinder unter 12 Jahren

Die Regelung der bisherigen Einreiseverordnung hinsichtlich Minderjähriger bleibt von der Novellierung unberührt. Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr sind von der Testpflicht ausgenommen. Für sie gelten aber sonst die gleichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen wie für den Erwachsenen, unter dessen Aufsicht sie reisen.