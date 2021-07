US-Chef-Virologe Fauci: "Wir sind auf dem falschen Kurs"

Noch im Frühjahr schienen die USA auf einem guten Weg. Kurz nach der Amtsübernahme von Präsident Joe Biden lief die Impfkampagne voll an, und Millionen Menschen im Land erhielten binnen kurzer Zeit ihre Spritzen zum Schutz gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Auch die täglichen Infektionszahlen gingen in dieser Zeit rasant zurück. Inzwischen jedoch hat sich der Trend umgekehrt: Die Impfungen schreiten nur langsam voran, gleichzeitig schnellen auch in den USA die Fallzahlen nach oben.

Der Virologe und Berater des Weißen Hauses, Anthony Fauci, hat sich nun in klaren Worten zur Situation im Land geäußert. Die USA befänden sich in einer "unnötigen Misslage", sagte er dem US-TV-Sender CNN. Und weiter "Wir sind auf dem falschen Kurs", so Fauci. Er selbst sei "sehr frustriert" ob des Verhaltens bestimmter Gruppen.