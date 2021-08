Wahlkampf in Deutschland: Stolpersteine und Umfragetiefs

Da war der in einem unkontrollierten Moment entstandene Lacher, den eine Kamera einfing. Merkel wäre das nie passiert, so der Tenor. Was ein Problem offenbart, das er mit seiner Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer teilt: Er ist dem ständigen Vergleich mit einer amtierenden und beliebten Kanzlerin ausgesetzt. Deren Glanz beim gemeinsamen Besuch im Hochwassergebiet nicht abstrahlte. Ganz im Gegenteil. Sie trug festes Schuhwerk, er Lederschuhe. Das Vorurteil, das ihn da immer wieder einholt: Er nehme die Sache nicht ernst, sei lasch. Als er jüngst alleine in die überfluteten Gebiete fuhr, wurde er beschimpft.

Bei den Anhängern seiner Partei hat Laschet ebenfalls wenig Rückhalt. Nicht einmal die Hälfte (46 Prozent) würde ihn zum Kanzler wählen, zeigte eine neue Umfrage von Forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer. Dagegen würden sich 67 Prozent der SPD-Anhänger für Olaf Scholz und 68 Prozent der Grünen für Annalena Baerbock entscheiden.

Zu kämpfen hat Laschet auch mit Querschlägern aus den eigenen Reihen: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte „mehr Power“ im Wahlkampf, den er bisher „seltsam“ findet. Er ließ keine Gelegenheit aus, zu belegen, dass er der bessere Kandidat wäre. Das Duell hätte er „wahrscheinlich gewonnen“, wenn er „eine harte Auseinandersetzung gemacht hätte“. Kurz: Söder lässt Laschet als einen von ihm geduldeten Schwächling dastehen, dürfte selbst aber kein Zugpferd sein. Die CSU liegt in Bayern zwei Prozent hinter dem historisch schlechten Landtagswahlergebnis von 2018 (38 Prozent). Söders Beliebtheitswerte sind gesunken.