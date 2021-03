Warum die SPD nicht von der Schwäche der Union profitiert

Doch das Versagen der anderen scheint der SPD nicht zu helfen, die eigene Regierungsarbeit geht unter. Dabei wollte sie mit guter Regierungsarbeit bei den Wählern punkten. Aber je länger sie auf Platz drei verharrt, desto schwieriger wird es, sagt Politologe Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin. Die SPD müsse in Umfragen auf Platz zwei vorstoßen. Dass sie bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg nur auf elf Prozent kam (in Ländern wie Thüringen, Sachsen und Bayern liegt sie deutlich darunter), sei kein gutes Zeichen: „Wie soll sie Regierungspartei werden, wenn sie mit der Einstelligkeit kämpft?“

"Profil muss klarer werden"

In Rheinland-Pfalz hat ihr die Popularität von Ministerpräsidentin Malu Dreyer einen Erfolg beschert. Scholz müsste eine ähnliche Strahlkraft entwickeln, so Faas. Denn seine Nominierung hätte bisher nichts ausgelöst. Dabei habe er in der Vergangenheit als Oberbürgermeister in Hamburg gezeigt, dass er Wahlen gewinnen kann – pragmatisch und an der Mitte orientiert. „Nur lässt sich dies nicht so einfach auf den Bund ummünzen, da die SPD auch vor strukturellen Herausforderungen steht“, sagt Faas. So verfängt seine Wahlbotschaft von Gerechtigkeit und Respekt nicht – „das Profil muss klarer werden“.