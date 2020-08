Die SPD will den deutschen Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz zu ihrem Kanzlerkandidaten küren. Das kündigte Parteichefin Saskia Esken am Montag auf Twitter an. "Wir freuen uns auf einen großartigen und erfolgreichen Wahlkampf", schrieb sie weiter. Auch Scholz selbst teilte auf Twitter mit, er sei von der Parteispitze zum Kanzlerkandidaten der deutschen Sozialdemokraten nominiert worden.

Mehr dazu in Kürze.