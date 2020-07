Warum Wirecard für den deutschen Vizekanzler brisant werden könnte

In Umfragen vorne

Scholz war plötzlich präsenter denn je, gemeinsam mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versuche er, die Folgen der Corona-Krise mit staatlichen Rettungspaketen abzufedern. Was in der Bevölkerung durchaus gut ankam. In einer aktuellen Umfrage des Kantar-Instituts für die Zeitungen der Funke Mediengruppe gaben 42 Prozent an, Scholz sei der geeignetste mögliche Bewerber der Partei für das Kanzleramt. Er lag damit deutlich vor anderen SPD-Spitzenpolitikern im Bund.

Das dürften auch andere erkannt haben. Selbst unter den Jusos, der SPD-Nachwuchsorganisation, finden sich Befürworter für Scholz. Juso-Chef Kevin Kühnert, mittlerweile selbst Teil des Parteivorstandes, der ihn vor Monaten noch als SPD-Chef verhindern wollte, lobt Scholz' Arbeit. Seine einstigen Kontrahenten Esken und Walter-Borjans scheinen sich ebenfalls mit ihm arrangiert zu haben. Antreten wollen sie beide ebenfalls nicht, das haben sie schon zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt.

Es sieht also so aus, als würde an Scholz kein Weg vorbeiführen, solange er nicht durch den Finanzskandal ins Straucheln gerät. Seine derzeitige Strategie: Er geht in die Offensive. "Es gibt nur eine einzige Vorgehensweise: Voran, nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen und dafür zu sorgen, dass alle Sachen geklärt werden", sagt Scholz im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Ob es ihm damit auch gelingt, die Oppositionsparteien zu überzeugen, wird sich am Nachmittag zeigen.