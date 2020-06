Wirecard-Skandal: Wie konnte das passieren?

Der 51-jährige Wiener wird viel zu erklären haben. Erst kurz zuvor räumte Wirecard ein, dass 1,9 Mrd. Euro, die auf Treuhandkonten in Südostasien verbucht waren, sehr wahrscheinlich nicht existieren. Anders formuliert: Es dürfte sich um reine Luftgeschäfte gehandelt haben, um die Bilanzsumme und die Umsätze des Unternehmens künstlich aufzublähen. Die Staatsanwaltschaft München wirft Braun bisher Marktmanipulation sowie „unrichtige Angaben“ in den Wirecard-Bilanzen vor. Es kämen aber auch noch andere Straftaten in Betracht, etwa gewerbsmäßiger Betrug. „Wir führen unsere Ermittlungen ergebnisoffen“, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Brauns Festnahme dürfte nicht die letzte in dem milliardenschweren Bilanzskandal sein. Der am Montag von Wirecard gefeuerte Jan Marsalek, ebenfalls Österreicher, war bis vergangene Woche für das Tagesgeschäft verantwortlich. Er könnte ebenfalls per Haftbefehl gesucht werden. Die Ermittler gehen jedenfalls von weiteren Mittätern in der Causa aus.