Gesundheitsminister Mückstein mit mehrsprachigem Impfappell

Wegen zuletzt österreichweit stagnierender Impfzahlen hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag mit persönlich gesprochenen Impf-Appell-Videos in mehreren Sprachen Menschen mit Migrationsgeschichte dazu aufgerufen, sich immunisieren zu lassen. "Bitte nutzen Sie die vielen Impfmöglichkeiten und schützen Sie sich und Ihr Umfeld vor einer schweren Erkrankung und Spätfolgen wie Long Covid", startete Mückstein auf YouTube und anderen Sozialen Medien in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Rumänisch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch einen Impfaufruf. Aktuell würden täglich rund 40.000 Impfungen pro Tag durchgeführt - im Juni wären es noch bis zu 100.000 täglich gewesen, hieß es dazu in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums am Freitag.