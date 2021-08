Mückstein na više jezika uputio apel za vakcinisanje

Austrijski ministar zdravstva Wolfgang Mückstein (Zeleni) je zbog stagnirajućeg broja vakcinacija na području cijele zemlje pozvao ljude stranog porijekla da se vakcinišu. Mückstein je to u petak učinio lično putem video zapisa na tu temu i to na nekoliko jezika.



"Molimo vas da iskoristite brojne mogućnosti vakcinisanje i zaštitite sebe i svoju okolinu od ozbiljnih bolesti i dugoročnih posljedica poput long covida", rekao je Mückstein na YouTubeu i drugim društvenim medijima na njemačkom, turskom, rumunskom te bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Trenutno se svakodnevno provodi oko 40.000 cijepljenja - u junu ih je bilo i do 100.000 dnevno, tvrdi se u saopštenju za javnost koje je u petak objavilo Ministarstvo zdravlja.