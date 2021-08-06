"Her aşı önemlidir" - Mückstein göçmen kökenli insanlara seslendi
Sağlık bakanının aşı çağrısı Almanca, Türkçe, Rumence, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça olarak mevcuttur.
Avusturya'da son zamanlarda durgunlaşan aşı sayıları nedeniyle, Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein (Yeşiller) göç geçmişi olan insanlara çeşitli dillerde kişisel olarak konuşulan aşı itiraz videoları ile seslendi. Mückstein, YouTube'da ve diğer sosyal medya kanalarında Almanca, Türkçe, Rumence, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça, "Lütfen birçok aşı seçeneğini kullanın ve kendinizi ve çevrenizi Uzun Covid gibi ciddi hastalıklardan koruyun" dedi. Şu anda, her gün yaklaşık 40.000 aşı yapılıyor - Sağlık Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı bir yayına göre, Haziran ayında bu sayı 100.000'di.
Tabipler Birliği Başkanı Szekeres de mevcut aşı rakamlarından endişe duyuyor: "Sadece bir aşı, bireyleri ağır korona hastalığından korumuyor. Sadece aşı kapsamı yüksekse sonbaharda yeni bir karantinadan kaçınabiliriz. Avusturyalıların sadece yarısından biraz fazlası şu anda tam olarak aşılanmıştır - bu yeterli değildir dedi" , diye uyardı.
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