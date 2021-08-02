Aşılama: Çarşamba gününden itibaren Viyana'da iki aşı otobüsü yolda
Yoğun olarak kullanılan yerlerde ve gençlik merkezlerinde - Kayıt gerekli değil
Viyana Belediyesi henüz koronavirüse karşı aşılanmamış kişilerin bu adımı atmasını sağlamak için bir sonraki kampanyayı başlatıyor: Çarşamba gününden itibaren, değişen, yoğun olarak kullanılan yerlerde iki otobüs ile aşı sunulacak. Belediye Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Johnson'ın 18 yaş üstü ve Biontech / Pfizer ile on iki ile 18 yaş arasındaki kişilere sunulacağını duyurdu. Kayıt gerekli değildir.
Wiener Linien tarafından sağlanan aşı otobüslerinin tur programı online mevcuttur ve sürekli güncellenmektedir.
Pazar da dahil olmak üzere ilk birkaç gün için rotalar zaten belirli. Birinci gün, Çarşamba günü, Penzing'deki 43B ve 47B hatlarının durağındaki Hütteldorf otobüs istasyonundan, Favoriten'deki Favoritenstrasse 134-136 seviyesindeki Reumannplatz'a gidecek. Aşı otobüsleri yaz boyunca Eylül ayına kadar hizmet verecek.
Yoğun olarak gidilen mekanların yanı sıra gençlik merkezlerinde de bilinçli bir duraklama yapılacak. Amaç, özellikle aşılanma oranı hâlâ daha düşük olan gruplarda Covid-19'a karşı bağışıklık düzeyini artırmaktır. Aşı otobüsleri, Viyana Belediyesi'nin insanlara aşı yaptırma stratejisinin bir diğer parçasıdır.
Pazartesi günü, Avusturya Merkezi Viyana'da aşıya randevu veya kayıt olmadan gelebileceğiniz ve hatta etken madde üreticisini seçebileceğiniz bir aşı kampanyası başladı. Ayrıca koronavirüse karşı aşının da randevusuz enjekte edildiği sekiz aşı kutusu daha açıldı.
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