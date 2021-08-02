Aşılama: Çarşamba gününden itibaren Viyana'da iki aşı otobüsü yolda

Yoğun olarak gidilen mekanların yanı sıra gençlik merkezlerinde de bilinçli bir duraklama yapılacak. Amaç, özellikle aşılanma oranı hâlâ daha düşük olan gruplarda Covid-19'a karşı bağışıklık düzeyini artırmaktır. Aşı otobüsleri, Viyana Belediyesi'nin insanlara aşı yaptırma stratejisinin bir diğer parçasıdır.

Pazartesi günü, Avusturya Merkezi Viyana'da aşıya randevu veya kayıt olmadan gelebileceğiniz ve hatta etken madde üreticisini seçebileceğiniz bir aşı kampanyası başladı. Ayrıca koronavirüse karşı aşının da randevusuz enjekte edildiği sekiz aşı kutusu daha açıldı.

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