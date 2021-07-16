Randevusuz aşılama: Aşı teknesi, Tuna Adası ve Rathausplatz

Viyana'da koronavirüse karşı randevusuz aşı yaptırabileceğiniz birkaç yer var. Aşı için gerekli olan tek şey bir kimlik kartı ve varsa bir e-karttır. Hemen aşı olmak istemiyorsanız aşı kutularından daha sonrası için kayıt yaptırabilirsiniz.

Johnson & Johnson aşısı 18 yaşı üzerindeki herkes için, Biontech / Pfizer aşısı ise 18 yaşı altındaki herkes için mevcuttur. İkinci doz aşı daha sonra Avusturya Merkezi 'de gerçekleştirilir.