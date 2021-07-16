Randevusuz aşılama: Aşı teknesi, Tuna Adası ve Rathausplatz
Johnson & Johnson aşısı 18 yaşı üzerindeki herkes için, Biontech / Pfizer aşısı ise 18 yaşı altındaki herkes için mevcuttur.
Viyana'da koronavirüse karşı randevusuz aşı yaptırabileceğiniz birkaç yer var. Aşı için gerekli olan tek şey bir kimlik kartı ve varsa bir e-karttır. Hemen aşı olmak istemiyorsanız aşı kutularından daha sonrası için kayıt yaptırabilirsiniz.
Johnson & Johnson aşısı 18 yaşı üzerindeki herkes için, Biontech / Pfizer aşısı ise 18 yaşı altındaki herkes için mevcuttur. İkinci doz aşı daha sonra Avusturya Merkezi 'de gerçekleştirilir.
Aşı teknesi
16 Temmuz Cuma gününden itibaren aşı teknesi her hafta sonu Cuma'dan Pazar'a Strombucht / Obere ve Untere Alte Donau bölgesinde hareket etmektedir. Aşılama doğrudan teknede değil, kıyıda yapılmaktadır.
- Açılış saatleri: Cuma 14:00 - 19:00 arası, Cumartesi ve Pazar 11:00 - 19:00 arası.
- Adres: Strombucht / Yukarı ve Aşağı Eski Tuna bölgesi
Tuna adası
Aşı kutusu doğrudan "Sportinsel" üzerindeki U6 köprüsünde bulunur ve „U6 - Neue Donau“ istasyonu üzerinden ulaşılabilir.
- Açılış saatleri: Cuma 14:00 - 22:00 arası, Cumartesi ve Pazar 11:00 - 22:00
- Adres: 21., Donauinsel “Sportinsel” U6 köprüsünde
Rathausplatz film festivali
Film festivalinin ziyaretçileri veya yoldan geçenler, Rathausplatz'daki aşı kutusunda aşı olabilirler. Film festivalinin tüm süresi boyunca 4 Eylül'e kadar aşı yapılabilir.
- Açılış saatleri: her gün 17:00 - 22:00
- Adres: 1., Rathausplatz
Avusturya Merkezi (ACV)
12-18 Temmuz arasında (her gün 07:00 - 19:00 arası) Johnson & Johnson aşısı ile aşı olma imkanı vardır. Henüz aşılanmamış ve 18 yaşından büyük herkes katılabilir. 19 ila 25 Temmuz arasında (her gün sabah 7'den akşam 7'ye kadar) Biontech / Pfizer'den aşı ile aşı olabilirsiniz. Teklif, henüz aşılanmamış ve 12 yaşından büyük herkes için geçerlidir.
- Açılış saatleri: her gün sabah 7'den akşam 7'ye
- Adres: 22., Bruno-Kreisky-Platz
Mevcut doluluk Avusturya Merkezi web sitesinde görüntülenebilir: www.acv.at/de/gesundheitsservice/impfaktion/
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