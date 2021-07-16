Diskoya sadece aşıla veya PCR testi ile giriş
Ek olarak, "Yeşil Geçiş" yalnızca ikinci aşılamanın tamamlanması halinde 15 Ağustos'tan itibaren geçerlidir.
22 Temmuz'dan itibaren kulüplerde ve diskolarda yalnızca PCR testi negatif olan veya aşı olmuş kişilere giriş için verilecek. Hükümet bu konuda anlaşmıştır. Ek olarak, "Yeşil Geçiş" yalnızca ikinci aşılamanın tamamlanması halinde 15 Ağustos'tan itibaren geçerlidir. Ayrıca etkinliklerde ve catering endüstrisinde kayıt yükümlülüğü orijinal planların aksine yürürlükte kalacak.
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