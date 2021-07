Platter: "Es wird einen Gratis-Zugang zu PCR-Tests geben"

Angesichtes eines rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung am Donnerstagabend eine Kehrtwende eingelegt. Geplante Lockerungen wurden abgesagt, bestehende Regeln nachgeschärft. Im Fokus steht die Nachtgastronomie, wo es zuletzt eine Häufung an potenziellen Clustern gab, da sich Infizierte in Clubs oder Diskotheken aufgehalten hatten.

Ab 22. Juli wird der Zutritt zur Nachtgastronomie eingeschränkt, die „3-G-Regel“ durch verschärfte Auflagen ersetzt: Als Eintrittskarte gilt dann nur noch ein maximal 72 Stunden alter, negativer PCR-Test bzw. eine Impfung.

"Es wird einen Gratis-Zugang zu PCR-Tests geben", wird aus dem Büro von Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter, des aktuellen Vorsitzenden der Landeshauptleute-Konferenz, versichert. Der Bund habe die Übernahme der Kosten zugesagt. Offenstehen werden die PCR-Tests wohl nicht nur Nachtschwärmern.

Andrang auf PCR-Tests erwartet

Die Länder stellt das aber trotzdem vor Herausforderungen. Während es in Wien mit "Alles gurgelt" bereits eine PCR-Schiene gibt, baut die Teststrategie der anderen Bundesländer im Wesentlichen auf Antigentests auf. Der PCR-Standard kommt in der Regel nur bei Corona-Verdachtsfällen oder nach behördlichen Aufrufen zum Zug.

Laut KURIER-Informationen sollte der Zugang zur Nachtgastronomie eigentlich nur noch für Geimpfte erlaubt werden. Aus rechtlichen Gründen musste jedoch auch eine Test-Option in die Regelung aufgenommen werden.

Für Tirol sei die Bereitstellung der PCR-Kapazitäten "eine Herausforderung, aber in der Kurzfristigkeit bewältigbar", heißt es aus dem Büro von Platter. Die große Unbekannte für die Länder: Wie groß wird der Ansturm und wie wird er sich auf verschiedene Tage verteilen?

Freie Kapazitäten

Dass die Testinfrastruktur in vielen Bundesländern zum Teil bereits wieder zurückgefahren wurde, erleichtert die Organisation nicht gerade. Positiv hingegen ist, dass die Zahl der mit PCR zu überprüfenden Corona-Verdachtsfälle nach wie vor deutlich niedriger als zu Hochzeiten der Pandemie ist. Es gibt also freie Laborkapazitäten.

Oberösterreich hat indes bereits vor Bekanntgabe der Verschärfungen angekündigt, das Wiener Modell der PCR-Gurgeltests zu übernehmen - vorerst in drei Bezirken.