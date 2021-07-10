Hangi maskenin hala nerede zorunlu olduğu - ve artık nerede gerekli olmadığı
1 Temmuz itibariyle bez maskeler geri geldi - takılması 22 Temmuz'dan itibaren sadece toplu taşımalarda ve süpermarketlerde zorunlu olacak.
Bez maskeler geri geldi. 1 Temmuz itibariyle FFP2 maske takma mecburiyeti kalkmıştır. Fakat maske takma zorunluğu hala devam etmektedir: Normal cerrahi veya kumaş maskeler artık süpermarketler veya eczaneler, toplu taşıma araçları ve istasyonları ve müzeler gibi genel ihtiyaçlar için gidilen yerlerde gerekmektedir.
Bu düzenleme ülke çapında geçerlidir. 22 Temmuz'dan itibaren ise her türlü maske takma zorunluluğu mağazalarda da kalkacak. Ağız ve burun koruma maskeleri (MNS) yukarıdaki tarihden sonra sadece süpermarketlerde, yani günlük ihtiyaçlar için gidilen dükkanlarda ve toplu taşıma araçlarında takılacak.
Viyana 1 Temmuz'dan itibaren belirli alanlarda ülke çapına göre daha katı kurallar getirdi (detaylar aşağıda), ancak maske kuralları açısından büyük ölçüde federal hükümet ile eşit kurallara sahip.
Gastronomi, turizm, kültür ve eğlence işletmelerinde ve spor tesislerinde maske zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Bu alanlarda 3-G kuralı geçerlidir.
Geçerli bir aşı sertifikası için ilk aşının en az 22 gün önce yapılmış olması gerekir. PCR testleri 72 saat, antijen testleri 48 saat ve hızlı testler ise 24 saat geçerlidir. İyileşme belgesi ise altı ay geçerlidir. Test edilmiş, aşılanmış veya iyileşmiş olanlar sertifikalarını gesundheit.gv.at adresinden PDF dosyası olarak indirebilirler. Çocuklar için özellikle olumlu haberler var: On iki yaşın altındaki çocukların artık mekanlara giriş için gerekli olan test belgesine ihtiyaçları yok.
Viyana'nın özel tedbirleri
Maske kurallarında Viyana hükümetin kurallaryla aynı yolda ilerliyor. Fakat diğer alanlarda farklı tedbirler mevcut.
En önemli değişiklik: 3G kuralının yürürlükte olduğu her yerde - örneğin restoranlarda ve açık yüzme havuzlarında - altı yaşından büyük çocuklar artık 3-G kanıtı sağlamalıdır. Bununla Belediye Başkanı Michael Ludwig, çocukların yaz aylarında da test edilmesini sağlamak istiyor, çünkü şimdiye kadar bu dersler sırasında oldu.
Ülke çapında, 1 Temmuz'dan itibaren 3G yükümlülüğünün sınırı 12 yaş üzeridir, dolayısıyla Viyana burada çok daha katı kurallara sahiptir.
Gastronomi alanındaki kurallar da hükümetin açıkladığı kurallara nazaran daha sıkı: 22 Temmuz'dan sonra ülke çapında düşmesi beklenilen mekanlardaki kayıt zorunluluğu, Viyana'da bu tarihden sonra da devam edecektir.
Gece gastronomisi geri dönüyor
Uyarlanmış maske zorunluluğu dışında - Açılışın önemli kısmı: 1 Temmuz'dan bu yana, kulüplerin tekrar açılmasını sağlayan kolaylıklar yürürlüktedir. Barda içki içmek, dans pistinde dans etmek artık serbest: Gece hayatı geri dönüşünü kutluyor. Gastronomi sektöründeki 1 metre mesafe kuralı, sokağa çıkma yasağı gibi ortadan kalkıyor. Ayrıca gastronomi sektöründeki kapasite kullanırım sınırı artık yüzde 75'e çıkartılmış durumda.
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