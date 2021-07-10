Hangi maskenin hala nerede zorunlu olduğu - ve artık nerede gerekli olmadığı

Bez maskeler geri geldi. 1 Temmuz itibariyle FFP2 maske takma mecburiyeti kalkmıştır. Fakat maske takma zorunluğu hala devam etmektedir: Normal cerrahi veya kumaş maskeler artık süpermarketler veya eczaneler, toplu taşıma araçları ve istasyonları ve müzeler gibi genel ihtiyaçlar için gidilen yerlerde gerekmektedir.

Bu düzenleme ülke çapında geçerlidir. 22 Temmuz'dan itibaren ise her türlü maske takma zorunluluğu mağazalarda da kalkacak. Ağız ve burun koruma maskeleri (MNS) yukarıdaki tarihden sonra sadece süpermarketlerde, yani günlük ihtiyaçlar için gidilen dükkanlarda ve toplu taşıma araçlarında takılacak.