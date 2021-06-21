Gece hayatı kısıtlamaları 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak

1 Temmuz'dan itibaren Avusturya'daki korona kısıtlamalarının çoğu kaldırılacak. Kulüplerde ve diskolarda tekrar dans etmeye için verilecek. İşletmeler için saat kısıtlaması tamamen kalkacak. Büyük etkinliklere de tekrar izin verilecek. Ayrıca artık mesafe kuralı da olmayacak.

1 Temmuz'dan itibaren tiyatroların yanı sıra barlarda da maske zorunluluğu kaldırılacak. Ancak 3-G kuralı geçerli olacak. 3-G kuralının geçerli olmadığı durumlarda artık FFP2 maskesine olmayacak; normal ağız ve burun koruması yeterlidir. Bu, örneğin toplu taşıma, mağazalar ve müzeler için geçerlidir. FFP2 maske şartı sadece huzurevlerinde ve hastanelerde kalacak.

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