KURIER 'Mehr Platz' alanını sunuyor: "Her zaman stereotipler ile karşı karşıya geliyoruz"

Avusturya medyasında göçmenlerin tasviri peki insanların birbirlerine yaklaşımlarını nasıl etkiliyor?

Odobašić: Öyle bir köşeye sıkıştırılan topluluklar var ki insanlar aralarında parlak kişilerin de olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. Bu tür önyargılara katılmasanız bile, bir Çeçen'in bıçakçının teki olduğu görüşünden pek kaçamıyorsunuz.

Küçüktekin: Yabancılar hakkında ancak olumsuz bir durum olduğunda haber yapılıyor sözünün altını çizebilirsiniz sanırım. Gazeteler için bu insanlar önemli olmadı. Onlar için bu insanlar sadece kasiyer ve temizlik personeliydi çünkü. Bu işlerden fazlasını yapmalarına izin verilmedi. Bu insanlara hitap edebilecek gazeteciler de hiç olmadı aslında. Bu yüzden orta sınıf 60 yaşında bir Avusturyalı bu tür hedef kitleye karşı nasıl bir davranış sergileyeceğini bilemiyor.

Neredeyse tamamen yerli Avusturyalılar tarafından oluşan yazarların, başörtüsü tartışmasına dahil olması bunun için güzel bir örnek mesela.

Küçüktekin: Başörtüsü takan her genç kadının bunu kendi özgür iradesiyle yaptığını iddia edemem. Baskı altında takanlar mutlaka vardır. Bunun hakkında tartışılmasının önemli olduğunu düşünüyorum ancak bu yapılmıyor. Onun yerine ne yazık ki, her zaman sadece tek bir argüman zinciri oluyor: başörtüsü-İslam-kötü-radikallik.

Odobašić: Aslında her zaman stereotipler ile karşı karşıya kalıyoruz. Ama sonuçta, her Avusturyalı da her gün bir şnitzel yemiyor.

Göçmenlerin genellikle topluma katılmak istemedikleri varsayılıyor. Bu reddetme tutumu var mı?

Odobašić: Birçok entegrasyon eylemleri benim için bir rezalet. Arkalarında hiçbir zaman ciddi bir niyet göremedim çünkü. Slogan hep şu oluyor: "Onlar için bir şeyler yapmalıyız, ama katılmazlarsa yapacak bir şey yok"

Küçüktekin: Çoğu zaman sorun, grubun tamamının “göçmen” olarak görülmesidir. Hangi eğitim düzeyine sahip olduğumuz, hangi yaşta olduğumuz göz önünde bulundurulmuyor... Bu algıya göre Mirad ve ben aynıyız çok farklı olmamıza rağmen.

Siz çalışmalarınızı hangi temeller üzerine kuruyorsunuz?

Odobašić: Her şeyden önce, hepimizin aynı olmadığını, karanlık tarafların olduğu gibi iyilerin de olduğunu göstermek önemli. Ayrıca bu insanlara bir platform vermek de çok önemli.

Küçüktekin: Farklı bir bakış açısı yaratmak istiyoruz. Öyle ki, mesela insanlar artık KURIER gazetesinde isminde ü ve -ić'ler olan birinin hakkında bir şey okuduğunda aklına ilk 'Aa, bir Türk' değil de mesela 'İş insanı' gelsin.

Çalışmalarınız sayesinde sizce daha fazla göçmen kökenli insanlar gazeteciliğe yönelecek mi?

Odobašić: İnsanların kendilerini yönlendirmek için kendilerine örnek alabilecekleri insanlara ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Aynı yabancı kökenli insanların bu tür meslekleri üstlenebileceği bilincine sahip değilseniz, herhangi bir temas noktanız yoktur zaten.

Küçüktekin: 13 yaşında, adında çokça 'ü' bulunan bir çocuğun mesela yazılarımı görüp de 'Orada oturan bir Naz Küçüktekin var. O başarabildiyse o zaman ben de yapabilirim.' diye düşünmesini istiyorum.

Röportajın Almanca versiyonunu burada bulabilirsiniz: