KURIER bietet Mehr Platz: "Man wird immer mit Stereotypen konfrontiert"

Mirad Odobašić (40) und Naz Küçüktekin (25) verantworten das neue Angebot mehrplatz.kurier.at, in dem Menschen mit Migrationshintergrund in den Fokus gerückt werden. Ein Gespräch über Medien, Migranten und die Hürden, in diesem Job Fuß zu fassen.

KURIER: Wie schwer ist es, als Mensch mit Migrationshintergrund, in den Journalismus zu kommen?

Naz Küçüktekin: Es ist schon mal eine generelle Herausforderung, als junger Mensch im Journalismus Fuß zu fassen. So wie es jetzt ist, muss man sich durch eine Handvoll gar nicht oder schlecht bezahlter Praktika kämpfen. Als Frau mit Migrationshintergrund hat man es noch einmal schwerer. Ich hatte das Glück zu studieren, das hat sehr geholfen.

Mirad Odobašić: Prinzipiell ist in Österreich der Journalismus sehr alt. Ich glaube, dass Journalismus noch immer ein Traumberuf ist. Und dass es sich die Menschen in diesem Beruf zu bequem machen und selbst wenn es Zeit ist zu gehen, weiter bleiben, zum Beispiel als Kolumnisten. Das macht es jungen Menschen natürlich schwerer. Dazu kommt das Thema Migrationshintergrund. Es geht in der Frage aber auch um die Migranten selbst. Da fehlt bei vielen das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis, so einen Beruf anzugehen.

Liegt es daran, dass es im österreichischen Journalismus zu wenig Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund gibt?

Küçüktekin: Dass sich viele österreichische Medien um Nachwuchs bemühen, kann man glaube ich nicht sagen. Und dann stellt sich die Frage, wer die Kontakte und Beziehungen in die Redaktionen hat: Oftmals nicht die Migrantenfamilie.

Odobašić: Bei mir war es eine Glücksgeschichte, wie ich in den Job gekommen bin. Gerade im Fußballjournalismus ist es wie bei mir sicher kein Nachteil, wenn man ein -ić im Namen hat, nachdem die tragenden Säulen in der Fußballnationalmannschaft Leute mit diesem Background sind. Aber: Ich war in meinem früheren Ressort in die Vergabe von Praktika involviert und da gab es 19-Jährige mit drei, vier Praktika. Das ist ja absurd. Der Druck, etwas vorweisen zu müssen, steigt enorm.