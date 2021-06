Aleksandar Dragović: "In dem -ić im Namen suchen viele die Ausrede"

Stört Sie so etwas?

Ach was, die Medien machen doch nur ihren Job. Die Serben bzw. die Ex-Jugoslawen haben schließlich maßgeblich dazu beigetragen, dass ihre Heimat auf Anhieb negative Assoziationen hervorruft. Dennoch lässt mich das kalt, denn ich weiß, dass man nicht alle in denselben Topf werfen darf.

So dürfte es aber nicht allen Menschen mit diesem Background gehen ...

Gewiss nicht. Man muss sich aber auf sich selbst fokussieren können, nicht so sehr auf die Vorurteile achten. Man sollte die positiven Dinge in Ex-Jugoslawien in den Vordergrund rücken, nicht immer das Negative. Negatives gibt es doch auch hierzulande. Soweit ich mich erinnern kann, hat es in Belgrad oder Sarajevo keinen terroristischen Angriff gegeben, in Wien schon. Wien ist deshalb aber keine schlechte Stadt. Jedes Land hat seine guten und schlechten Aspekte.