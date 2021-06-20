Aleksandar Dragović: "Birçok kişi soyadındaki IĆ'de mazeret bulmayı seviyor"
Aleksandar Dragović, yıllardır Avusturya milli futbol takımının kadrolu oyuncusudur. Peki önyargılara rağmen Sırp kökenli Viyanalı oyuncu nasıl yükselmeyi başardı?
Aleksandar Dragović şu anda Avusturya milli futbol takımı ile Avrupa şampiyonasında tarih yazıyor. Kendisiyle Avrupa şampiyonası çılgınlığı başlamadan ve bununla çocukluk hayalini gerçekleştirmeden önce, (Not.: Dragović içten dilediği 'Kızıl yıldız Belgrad' futbol takımıyla anlaşma imzaladı), ÖFB'nin (Avusturya milli takımı) uzun süredir oyuncusuyla, Sırp kökeni, yetiştiği Viyana'daki hayatı ve önyargıları kendine çeken Balkan zihniyeti hakkında sohbet etme fırsatı bulduk.
Sevgili Aleksandar, Almanca mı Sırpça mı sohbet edelim?
Aleksandar Dragović: Benim için ikisi de uygun. Fakat itiraf etmem gerekirse, Almancam daha iyi.
Hayatında kaç tane Sırpça röportaj verdin ki?
(Gülümsüyor) Pek fazla değil. Sadece her Sırbistan'a karşı oynadığımız zaman. Toplamda çok değil yani.
Bu biraz tuhaf değil mi- kökenini ve Viyana'da veya Avusturya'da yaşayan Sırp kökenli insanları göz önünde bulundurursak?
Ben Viyana'da büyüdüm. Açıkçası genel olarak, herkesin yaşadığı ülkenin resmi dilini konuşması gerektiğini düşünüyorum- ve bu burada Almanca. Tabii ki herkesin bir geçmişi var, kültürel çeşitlilik güzel bir şey ve bunlar birçok harika şey katabiliyor. Yine de herkesin yaşadığı ülkenin dilini konuşabilmesi gerektiğini savunuyorum.
İsmin kulağa Avusturyalı gibi gelmiyor. Avusturya pasaportuna sahip olup adının X ile yazılması yerine KS ile yazılmasını veya soyadının IĆ ile bitmesini yeni tanıştığın birine nasıl açıklıyorsun? Yani aslında kendini nasıl tanımlarsın?
Futbol dünyası çok kültürlü bir yer. Sırp kökenlerimle de, çok şeyi borçlu olduğum vatanım Avusturya'yla da gurur duyuyorum. Kalbim ikisi için de aynı atıyor yani. Şansıma hiçbir zaman adımın X ile değil de KS ile yazılması veya içinde IĆ bulunması nedeniyle bir problem yaşamadım ve her zaman her şey yolunda gitti. Okulla ilgili örneğin hiç mobbing durumu yaşamadım. Tabii maalesef ara sıra benim gibi yabancı kökenlilerin benim kadar şanslı olmadığını duyuyoruz.
Futbol kariyerin boyunca adını hiç bir engel olarak gördün mü?
Kesinlikle hayır! Ama şunu da söylemeliyim ki hiç sorun da çıkarmadım. Viyana'da Sırbistan, Hırvatistan, Bosna veya Türkiye gibi farklı ülkelerden gelen insanlar bir arada yaşıyor. Herkesin tabii belli özellikleri var ama hepimiz insanız, iki bacağımız, iki elimiz ve bir başımız var. Önce kendinize saygı duymalısınız o zaman gerisi de gelir. Elbette sorun yaratmak isteyenler olacak ama bunları dikkate almamalısınız. Ben hep öyle yaptım ve bu yüzden hiç sorun yaşamadım.
Şu an özel hayatından mı yoksa futbol hayatından mı bahsediyorsun?
Aynısı özel hayatım için de geçerli. Ben genelde herkes ile anlaşabilen bir insanım.
Hiç sadece kökenin nedeniyle bir “Max Mustermann'dan” daha fazla çaba göstermen gerektiğini hissettin mi?
Zor soru. Tabii ki bazı insanlar bir “Max Mustermann'dan” daha fazla zorlanabiliyor. Yine de ben, bir hedef için çok çalışırsanız bunun karşılığını mutlaka alacağınıza inanan bir insanım. Bir Aleksandar Dragović, bir Max Mustermann ile aynı hedefe ulaşmak için elinden gelen her şeyi yaparsa, o zaman o da onu başarabilir. Ama tabii, bir Max Mustermann için belirli avantajlar var. Öte yandan, soyadındaki IĆ'de mazeret arayan birçok insan örneği de tanıyorum. ‘Sadece bir IĆ'im diye, bu işi bana vermediler”, diyorlar mesela. O işi almak için her şeyini verdin mi? Ne yazık ki, birçok insan kendini böyle kandırıyor. Birçok insanın kendine karşı dürüst olmadığını düşünüyorum.
Balkan zihniyetini nasıl tanımlarsın?
Duygusal! Hem avantajları hem de dezavantajları var. Aile büyük harflerle yazılıyor. Balkanlarda mesela Avusturya veya Almanya'da olabildiği gibi 18 yaşına girdiğinde ailen tarafından kapının önüne konulman gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Orada birini bulana kadar baba evinde yaşanılıyor çünkü. Zihniyetin bir dezavantajı ise herkesin maalesef çabuk duygusallaşması. Balkan zihniyeti yani hem bir lütuf hem de bir lanet gibi olabiliyor.
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Kariyerin boyunca senin için bu daha çok bir lütuf muydu yoksa lanet mi?
Daha çok bir lanet. Kesinlikle. Ben de çünkü çok çabuk duygusallaşıyorum. İnsan düşünmeden duygularıyla hareket ettiğinde ise, genelde o olay saçmalıkla sonuçlanıyor ve sonrasında pişman oluyor.
Anne ve babanın ülkesini de seçebilirdin. Neden seçmedin?
Ben Avusturya'da yetiştim ve orada okula gittim. Avusturya bana her şeyi verdi. Bu yüzden gerçekten Sırp kökenli bir Avusturyalı olmaktan gurur duyuyorum. Burada doğduğum için çok mutluyum.
Deden bu kararını nasıl karşıladı?
Benim için her zaman en iyi olanı diledi ve bu da benim için en iyi olandı. Avusturya'ya karar verdiğimizde, o zamanlar ben 17 yaşındaydım, her an arkamdaydı. Bu kararımdan asla pişman olmadım. Orada çok sayıda akraba ve arkadaşı olmasına rağmen, dedem bile artık Sırbistan'a kesin dönüş yapmayı hayal edemez durumda.
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Bu biraz tipik olmayan bir durum değil mi? Yurttaşlarının çoğu doğduğu topraklara özlem duyuyor, oraya dönmeyi hayal ediyor. Bu senin için anlaşılabilir bir şey mi?
Neyse ki öyle, yoksa dünya çok sıkıcı olurdu. Elbette bu isteği anlayabiliyorum. Ama zamanla insanın çevresinden güçlü bir şekilde etkilenebildiğini fark ettim. Çevrenizde çok Yugoslav varsa, o zaman köklerinize daha bağlı oluyorsunuz. Okul ve akademi hayatım boyunca (not: Dragović Viyana Avusturya Akademisi'ne gitti) böyle bir ortamım yoktu, bu yüzden hayatımın merkezini sadece Avusturya'da gördüm.
İlk uluslararası maçınız aksi şekilde tam da Belgrad'da Sırbistan'a karşıydı. O zamanki duygularını anlatır mısın.
Açıkça söylemek gerekirse neredeyse altıma yaptım. Bu benim Sırbistan'daki ilk maçımdı ve bunun üstüne çok sevdiğim Kızıl Yıldız kulübünün evi olan nam-ı değer Marakana Stadyumu'nda oynadım. Hayatımın en güzel günüydü. Ve evet, tabii ki aynı zamanda tuhaf bir his idi atalarımın ülkesine karşı oynamak.
Evim dediğin yerler neresi?
Kesinlikle Viyana!
Peki yarın bir gün bu çocuklarında nasıl olacak?
Viyana. Kariyerimin bitiminden sonra büyük ihtimalle Viyana'ya döneceğim. Viyana'yı seviyorum, arkadaşlarımın orada, olağanüstü bir şehir. Çocuklarım olursa, Viyana'da büyüyecekler. 18 yaşına girdikten sonra ise nerede yaşamak isterlerse orada yaşayabilirler.
Bir Avusturyalı nerede daha iyi karşılanır, İsviçre'de mi yoksa Almanya'da mı?
Söylemesi zor. Futbolda performans önemlidir, eğer sahada iyi performans gösterirseniz, bu her yerde çabucak fark edilir. Fakat genelde İsviçre'de daha iyi karşılanır, çünkü bir Avusturyalı olarak hala Almanya'da hor görülüyorsunuz.
Bild gazetesinin seni Avusturyalı olarak küçümsemeye çalışması seni rahatsız ediyor mu?
Hayır, hiç de değil. Bunlara alıştım. Gazeteciler sadece işini yapıyor, onlar da bir şekilde ailelerini geçindirmek zorunda. O yüzden onlara gönül koymuyorum.
Sırp kimliğin sana yurtdışında daha fazla avantaj sağladı mı?
Kesinlikle hayır! Sırbistan dünyada sevilen bir ülkeden çok nefret edilen bir ülke bence. Sırp kökenim bana tam olarak herhangi bir avantaj sağlamadı.
Bu kadar çok Yugoslavın hayatını yurtdışında futbolla kazanmasına rağmen mi?
Takımın içerisinde hiçbir sorun yok. Ancak medyada Sırplar veya Yugoslavlar tarafından gerçekleştirilen soygunlar veya araba hırsızlıkları hakkında haberler okuyor veya duyuyorsunuz ve hemen “onlardan biri” veya “Kötü çocuk” olarak etiketleniyorsunuz.
Bu seni rahatsız ediyor mu?
Dediğim gibi, haberciler sadece işini yapıyor. Sırplar ve Yugoslavlar, vatanlarının hemen olumsuz çağrışımlar uyandırmasına nihayetinde önemli ölçüde katkıda bulundular. Fakat bu yine de beni etkilemiyor, sonuçta genelleme yapılmaması gerektiğini biliyorum.
Ama bu kökenlere sahip herkes böyle hissetmiyor…
Kesinlikle. Ama kendinize odaklanabilmelisiniz, önyargılara çok fazla dikkat etmemelisiniz. Eski Yugoslavya'daki olumlu şeyler ön plana çıkarılmalıdır sadece olumsuz olaylar değil. Bu ülkede de olumsuz şeyler var. Hatırladığım kadarıyla Belgrad ve Saraybosna'da, Viyana'daki gibi bir terör saldırısı olmadı. Bu olayın yaşanması Viyana'yı kötü bir şehir yapmıyor. Her ülkenin iyi ve kötü yönleri vardır.
O zaman entegrasyon testine geçelim. Leberkäse mi yoksa Pljeskavica mı?
Leberkäse.
Raf Camora mı Ceca mı (not.: En ünlü Sırp halk sanatçısı)?
Ceca.
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