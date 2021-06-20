Aleksandar Dragović: "Birçok kişi soyadındaki IĆ'de mazeret bulmayı seviyor"

Bu biraz tuhaf değil mi- kökenini ve Viyana'da veya Avusturya'da yaşayan Sırp kökenli insanları göz önünde bulundurursak?

Ben Viyana'da büyüdüm. Açıkçası genel olarak, herkesin yaşadığı ülkenin resmi dilini konuşması gerektiğini düşünüyorum- ve bu burada Almanca. Tabii ki herkesin bir geçmişi var, kültürel çeşitlilik güzel bir şey ve bunlar birçok harika şey katabiliyor. Yine de herkesin yaşadığı ülkenin dilini konuşabilmesi gerektiğini savunuyorum.

İsmin kulağa Avusturyalı gibi gelmiyor. Avusturya pasaportuna sahip olup adının X ile yazılması yerine KS ile yazılmasını veya soyadının IĆ ile bitmesini yeni tanıştığın birine nasıl açıklıyorsun? Yani aslında kendini nasıl tanımlarsın?

Futbol dünyası çok kültürlü bir yer. Sırp kökenlerimle de, çok şeyi borçlu olduğum vatanım Avusturya'yla da gurur duyuyorum. Kalbim ikisi için de aynı atıyor yani. Şansıma hiçbir zaman adımın X ile değil de KS ile yazılması veya içinde IĆ bulunması nedeniyle bir problem yaşamadım ve her zaman her şey yolunda gitti. Okulla ilgili örneğin hiç mobbing durumu yaşamadım. Tabii maalesef ara sıra benim gibi yabancı kökenlilerin benim kadar şanslı olmadığını duyuyoruz.