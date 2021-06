Aleksandar Dragović: "Birçok kişi soyadındaki IĆ'de mazeret bulmayı seviyor"

Kariyerin boyunca senin için bu daha çok bir lütuf muydu yoksa lanet mi?

Daha çok bir lanet. Kesinlikle. Ben de çünkü çok çabuk duygusallaşıyorum. İnsan düşünmeden duygularıyla hareket ettiğinde ise, genelde o olay saçmalıkla sonuçlanıyor ve sonrasında pişman oluyor.

Anne ve babanın ülkesini de seçebilirdin. Neden seçmedin?

Ben Avusturya'da yetiştim ve orada okula gittim. Avusturya bana her şeyi verdi. Bu yüzden gerçekten Sırp kökenli bir Avusturyalı olmaktan gurur duyuyorum. Burada doğduğum için çok mutluyum.

Deden bu kararını nasıl karşıladı?

Benim için her zaman en iyi olanı diledi ve bu da benim için en iyi olandı. Avusturya'ya karar verdiğimizde, o zamanlar ben 17 yaşındaydım, her an arkamdaydı. Bu kararımdan asla pişman olmadım. Orada çok sayıda akraba ve arkadaşı olmasına rağmen, dedem bile artık Sırbistan'a kesin dönüş yapmayı hayal edemez durumda.