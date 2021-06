KURIER nudi više mjesta: "Čovjek se uvijek susreće sa stereotipima."

Mirad Odobašić (40) i Naz Küçüktekin (25) uređuju novi portal KURIER-a pod nazivom mehrplatz.kurier.at (višemjesta.kurier.at) na kojem su u centru pažnje doseljenici. Razgovarali smo s njima o medijima, migrantima i preprekama na putu ka novinarskom zanimanju.

KURIER: Koliko je za osobe doseljeničkog porijekla teško da postanu novinari?

Naz Küçüktekin: Mlad čovjek koji se želi baviti novinarstvom generalno se suočava s velikim izazovima. Kako sada stoje stvari, put ka profesiji novinara vodi preko nekoliko poslova u medijima koji se nazivaju praksom i vrlo su loše plaćeni, ili se moraju raditi besplatno. Ženi doseljeničkog porijekla je još teže. Ja sam imala sreću što sam studirala, jer mi je to mnogo pomoglo.

Mirad Odobašić: Novinarstvo je u Austriji je u principu vrlo staro zanimanje. Mislim da se još uvijek radi o zanimanju iz snova. A ljudi koji se njime bave vremenom postaju komotni i ostaju i dalje da rade, čak i kada je vrijeme da odu, kao što je to slučaj s autorima komentara. To otežava pristup mladim ljudima. Pa onda još i doseljeničko porijeklo. Ima tu, međutim, i zasluge samih migranata. Mnogima nedostaje samopouzdanje i ne vjeruju da je to zanimanje prikladno za njih.

Ovaj članak ovdje pročitajte na njemačkom jeziku: