Türkiye’de yaz tatili - Dikkat etmeniz gereken hususlar

Aşılanmamış kişiler ise önceden internet üzerinden kayıt yaptırmalı ve PCR veya antijen testinin negatif sonucunu ibraz etmeli veya son altı ay içinde bir COVID-19 enfeksiyonu geçirip iyileştiklerine dair bir doktor onaylı belge sunmalılardır. Ek olarak, on günlük bir karantiya girmelilerdir. Bu karantinayı, ülkeye girişten en erken 5 gün sonra, negatif bir test sonucu ile sonlandırabilirler.