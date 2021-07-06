Türkiye’de yaz tatili - Dikkat etmeniz gereken hususlar
Ülkeye resmi seyahat uyarısı kaldırıldı. Ancak yine de yüksek bir güvenlik riski bulunmaktadır.
Şu anda Türkiye'ye giriş yapmak ve sonrasında tekrar Avusturya'ya dönmek istiyorsanız, birkaç şeyi göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü resmi seyahat uyarısı kaldırılmış olsa bile hala yüksek bir güvenlik riski bulunmaktadır (güvenlik durumu seviyesi 4). Dışişleri Bakanlığı gerekli olmayan seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etmektedir.
Bu güvenlik durumu seviyesi, ülkede güvenlik riskinin yüksek olduğunu belirtir.
Güvenlik riskinin nedenleri şunlar olabilir: Ülkede insanların ölümleriyle sonuçlanan şiddetli çatışmalar, yüksek terör saldırısı riski, pandemiler, doğal afetler (volkanik patlamalar, depremler, sel) ve ayrıca maddi ve can kayıplarıyla sonuçlanan endüstriyel kazalar.
Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar:
Giriş
- 15 Mart 2021 tarihinden itibaren, seyahat edenlerin ülkeye girmeden 72 saat önce www.register.health.gov.tr/ adresinden bir form doldurmaları gerekmektedir.Tamamlanan bilgilerle otomatik olarak kişisel bir HES kodu oluşturulur. (HES kodu açıklaması aşağıdadır)
- Ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş, tam bağışıklamayı belgeleyen (genellikle aşıya bağlı olarak 2 aşı) ve en az 14 günlük olan aşı sertifikası (aşılama en az 14 gün önce yapılmış olmalı) ibraz edildiği takdirde PCR testi yapma zorunluluğu olmamaktadır. İkinci aşı, Türkiye'ye girişten en az 14 gün önce yapılmış olmalıdır.
- 6 aydan daha eski olmayan bir iyileşme belgesi sunulursa (son 6 ay içinde enfeksiyon geçirilip iyileşildiğine dair), PCR testi gerekliliği kalkmaktadır.
- Girişte herhangi bir aşılama veya iyileşme sertifikası ibraz edilemiyorsa, seyahat edenlerin en fazla 72 saat önceden yapılmış bir negatif PCR testi sonucu veya en fazla 48 saat önce yapılmış bir negatif antijen testi sonucu sunmaları gerekmektedir.
Türkiye'de iç hat uçuşları ile şehirlerarası otobüs, gemi ve trenlerin rezervasyon ve check-in işlemleri için HES kodu (Hayat Eve Sığar kodu) istenmektedir. HES kodu, ilgili ilin risk derecesine bağlı olarak çeşitli hizmet alanlarında da (kuaför, yeme ve içme yerleri, yolcu taşımacılığı) talep edilebilir. Yabancı uyruklular ülkeye giriş formunu doldurarak HES kodunu alabilirler.
Çıkış:
01.07.2021 tarihinden itibaren Türkiye'den dönen tam aşılı kişiler ile test edilmiş veya iyileşmiş kişiler arasında ayrım yapılacaktır:
- Aşılı kişiler, tam bağışıklama için gerekli olan son aşı dozunun en az 14 gün önce yapıldığının kanıtını sundukları takdirde Avusturya’ya karantinaya girmek zorunda olmadan giriş yapabilirler.
- Aşılanmamış kişiler ise önceden internet üzerinden kayıt yaptırmalı ve PCR veya antijen testinin negatif sonucunu ibraz etmeli veya son altı ay içinde bir COVID-19 enfeksiyonu geçirip iyileştiklerine dair bir doktor onaylı belge sunmalılardır. Ek olarak, on günlük bir karantiya girmelilerdir. Bu karantinayı, ülkeye girişten en erken 5 gün sonra, negatif bir test sonucu ile sonlandırabilirler.
Tüm sınır geçişlerinde rastgele PCR testi yapılması istenebilir. Numune alındıktan sonra yolculuğa devam edilebilir. Sonucun pozitif çıkması halinde Sağlık Bakanlığının COVID-19 yönetmeliğine göre ilave tedbirler uygulanır: Ülkeye giriş yapan kişinin kalacağı adreste 14 gün karantinaya girmesi gerekir; Karantinanın 10. gününden sonra negatif sonuçlu bir test yapılması halinde karantina erken sonlandırılabilir. Delta varyantı belirlendiği takdirde, karantina ancak PCR testinin negatif çıkması ile 14. günün sonunda sonlandırılabilir.
Türkiye'de bulunan Avusturya vatandaşları için Türk hükümeti tarafından öngörülen COVID-19 önlemleri geçerlidir. Ev dışında maske takma zorunluluğu vardır.
Türkiye’deki önlemler:
- tüm sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştır
- iller arası seyahat kısıtlaması bulunmamaktadır
- Restoranlarda açılış saatleri ve aynı anda aynı masada oturan müşteri sayısı kısıtlaması yoktur
- Genel pandemi kurallarına uyulması koşuluyla etkinliklere (kutlamalar, animasyonlar vb.) izin verilmektedir.
Fakat:
- masalar arasındaki mesafe kuralı hala geçerlidir
- nargile kafeler hala kapalıdır
- en geç gece yarısına kadar müzik (canlı müzik dahil) izni vardır
Özellikle komşu ülkelerdeki silahlı çatışmalar ve Türkiye toprakları üzerindeki olası etkileri nedeniyle, Suriye veya Irak sınırından 10 km'den daha az olan bölgelere seyahat edilmemesi konusunda yetkililer özellikle uyarmaktadır.
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