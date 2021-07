Ausreise:

Ab dem 01.07.2021 wird bei der Einreise aus der Türkei zwischen vollimmunisierten Personen und getesteten bzw. genesenen Personen unterschieden:

Bei Geimpften gelten Nachweise über eine mind. 14 Tage zurückliegende Impfung mit der letzten für eine Vollimmunisierung notwendigen Impfdosis. Für diese ist die Einreise ohne Quarantäne möglich.

Personen, die nicht geimpft sind, müssen vorab eine elektronische Registrierung durchführen und entweder ein negatives Ergebnis eines PCR- bzw. Antigen-Tests vorlegen oder eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene COVID-19-Infektion haben. Zusätzlich ist unverzüglich eine zehntägige Quarantäne anzutreten, die mittels eines negativen Testergebnisses frühestens am fünften Tag nach der Einreise vorzeitig beendet werden kann.

An allen Grenzübergängen können stichprobenartig PCR-Tests durchgeführt werden. Nach der Probeentnahme kann die Reise fortgesetzt werden. Bei positivem Ergebnis gelten weitere Maßnahmen gemäß COVID-19-Regelungen des Gesundheitsministeriums: 14-tägige Quarantäne unter einer vom Einreisenden anzugebenden Adresse; am Ende des 10. Tages PCR-Test, der bei negativem Ergebnis die Quarantäne beendet. Sollte die Deltavariante festgestellt werden, kann die Quarantäne erst am Ende des 14. Tages mit einem negativen PCR-Test beendet werden.