Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Monats mehr als versechsfacht

Österreichweit liegt die 7-Tages-Inzidenz aktuell bei 37,69. Am 5. Juli lag dieser Wert noch bei lediglich 5,4.

Spitalsbelegung konstant auf niedrigem Niveau

Positiv ist, dass trotz steigender Infektionszahlen die Belegung auf den Intensivstationen und in den Spitälern insgesamt konstant niedrig bleibt.

In den österreichischen Spitälern gibt es aktuell 132 Patienten, das sind zehn mehr als noch am Vortag. Auf den Intensivstationen sind es 36 Patienten aktuell und damit elf mehr Patienten als am Vortag. Im Langzeitvergleich ist aber kein signifikanter Anstieg der Hospitalisierungen festzustellen.