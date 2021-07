Leere Supermarktregale ließen britische Medien eine "Pingdemie" ausrufen. Weil aufgrund der steigenden Coronazahlen Hunderttausende Menschen in Großbritannien von der nationalen Stopp-Corona-App "angepingt" und dazu aufgefordert werden, sich in Quarantäne zu begeben, können etliche Angestellte nicht in die Arbeit kommen. Vor allem in verschiedenen Bereichen des Lebensmittelsektors kam es wegen der Corona-Warnungen zu Engpässen - eben auch zu leeren Regalen in Supermärkten.

Die britische Regierung will jetzt zumindest für Mitarbeiter in diesem Sektor von Quarantäne auf tägliche Tests umstellen, um die Branche am Laufen zu halten. Mit einem negativen Testergebnis könnten Angestellte weiterarbeiten, auch wenn sie vorher von einer App-Warnung aufgefordert wurden, sich in Quarantäne zu begeben.