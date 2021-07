Tag der Freiheit in England: Für die Menschen oder für das Virus?

Am Sonntag wurden 44.777 Neuinfektionen, beinahe so viele wie am Höhepunkt der zweiten Welle zum Jahreswechsel, 740 Spitalseinweisungen und 21 Tote berichtet. Englands Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 399; in ganz Großbritannien, wo die Zahl der Infektionen in der letzten Woche um 43 Prozent auf fast 317,000 stieg, bei 376.