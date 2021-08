505 Neuinfektionen in Österreich

Von Mittwoch auf Donnerstag gab es in Österreich 505 neue Corona-Infektionen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 37,69 an.

Zudem gibt es einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei 5.774 an.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 76.417 neue PCR-Tests durchgeführt.

In den österreichischen Spitälern gibt es aktuell 132 Patienten, das sind zehn mehr als noch am Vortag. Auf den Intensivstationen sind es 36 Patienten aktuell und damit elf mehr Patienten als am Vortag.

5.321.573 Menschen (67,35% der impfbaren Bevölkerung) haben mit Stand Mittwoch mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, davon haben 4.722.383 Menschen (59,77%) einen vollständigen Impfschutz.