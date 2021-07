Kein Sommer wie damals: Epidemiologe spricht sich für Masken-Rückkehr aus

Für ihn ist klar, dass "die Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Innenraum vertretbar ist, solange wir nicht eine höhere Durchimpfungsrate haben. Darum sollte man sie wieder einführen".

Zwei Problemfelder

Auch Cluster in Nachtklubs sind ein Problem, welches man in den Griff bekommen sollte, meint Gartlehner. Grund dafür: Die Jungen sind noch am wenigsten geimpft, haben aber ein deutlich höheres Infektionsrisiko.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass mehr als 50 Prozent der Neuinfektionen auf die Altersgruppe unter 25 Jahren zurückgehen. Doch Gartlehner beruhigt auch: "Das Risiko einer Überlastung des Gesundheitssystems ist derzeit gering."