In welchen Bundesländern es bereits kostenlose PCR-Tests gibt

Vorarlberg bietet ebenfalls seit Donnerstag kostenlose PCR-Tests an. Man gehe mit vorerst 26 Apotheken in allen Regionen des Landes eine Kooperation ein, informierte Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP). Anmeldungen können über die Bundesplattform www.oesterreich-testet.at vorgenommen werden. Unter www.apothekerkammer.at/vorarlberg werden die beteiligten Apotheken laufend ergänzt. Der PCR-Testbefund wird von dem mit der Analyse beauftragten Labor an die jeweilige Apotheke und die getestete Person übermittelt.

Ebenfalls in Apotheken kann man sich ab nächster Woche in Niederösterreich PCR-testen lassen. "Wir wollen in den größeren Apotheken in allen Regionen starten und werden das Angebot dann rasch flächendeckend ausrollen", sagten Peter Gonda, Präsident der nö. Apothekerkammer, und Andreas Hoyer, Vizepräsident des nö. Apothekerverbandes. Für Gurgeltests läuft eine Ausschreibung des Landes bis Anfang August.

Auch in der Steiermark werden ab sofort kostenlose PCR-Tests bei den 30 Teststraßen des Landes ausgerollt. Der Start erfolgte am Donnerstag um 14 Uhr beim größten Standort in der Grazer Messe. Die anderen folgen in den kommenden Tagen. Bei den Apotheken sollen die zuverlässigeren PCR-Tests ab kommender Woche angeboten werden, hieß es in einer Aussendung der Kommunikation Land Steiermark.

Gurgeln in Oberösterreich und Salzburg

In Oberösterreich werden bereits seit Montag in Linz PCR-Gurgeltests angeboten, 13.200 davon wurden gleich am ersten Tag ausgegeben. Am 2. August sollen die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck folgen. Während der Pilotphase können die Tests - wie in Wien - in den Bipa-Filialen der teilnehmenden Bezirke abgeholt und die Proben bei allen Rewe-Standorten in diesen Bezirken abgegeben werden. Das Testergebnis wird dann innerhalb von 24 Stunden übermittelt. Bei guter Resonanz ist eine Ausrollung auf ganz Oberösterreich geplant.

Das Land Salzburg plant wiederum, ab Freitag PCR-Gurgeltests anzubieten. Die Tests sind anders als in Wien oder Linz vorerst nicht in Filialen der Drogeriemarkt-Kette Bipa erhältlich, sondern können nur in den 15 Teststraßen des Roten Kreuz gemacht werden. Dazu ist eine Anmeldung auf www.salzburg-testet.at erforderlich. "Das ist zunächst einmal ein Angebot für junge Menschen, die ausgehen wollen. Für diese Personen wollen wir den Bedarf decken", sagte Franz Wieser, der Sprecher des Landes.

Ab Herbst sollen dann auch in Salzburg die Antigentests durch PCR-Gurgeltests ersetzt werden, hatte das Land Anfang Juli bekannt gegeben. Einen Termin für die Umstellung gibt es noch nicht. Derzeit sind auch noch keine Bestellungen über die Bundesbeschaffungsagentur möglich.