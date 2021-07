Der Cluster im U-Ausschuss sorgt seit Anfang der Woche für Aufregung. Mittlerweile umfasst er, wie berichtet, inklusive Kontaktpersonen 339 Personen. FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker war der erste, bei dem eine Infektion bekannt wurde, neun weitere positive Fälle wurden seither gemeldet. Für Kritik sorgte, dass Hafenecker bereits am Freitag sein positives Testergebnis erhalten, dieses aber erst am Montag dem Parlament gemeldet habe. Vonseiten der FPÖ heißt es dazu, dass der CT-Wert von Hafenecker am Freitag 34 betragen habe. „Dass Hafenecker mit diesem Wert andere angesteckt hat, ist extrem unwahrscheinlich“, sagte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Ist das richtig? Bei welchem Wert ist man infektiös? Die Antworten im KURIER-Faktencheck.