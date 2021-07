FPÖ wehrt sich gegen "Superspreader"-Vorwurf

Eine, vielleicht zwei Bemerkungen zum Corona-Cluster im U-Ausschuss hat sich ÖVP-Mandatar Andreas Hanger am Mittwoch im Nationalrat noch erlaubt – da kochte es bei der FPÖ über.

Am Montag wurde ja bekannt, dass FPÖ-Fraktionschef Christian Hafenecker Corona hat. Pikant ist das deshalb, weil er am vergangenen Donnerstag noch im U-Ausschuss war und am Freitag ein positives Testergebnis bekam, es aber erst am Montag der Parlamentsdirektion meldete. Inzwischen wurden sechs weitere Fälle gemeldet. Hanger findet das „nicht in Ordnung“.

FPÖ-Chef Herbert Kickl schimpfte den Türkisen wegen seiner Äußerungen einen „fragwürdigen Charakter“ und griff Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) frontal an, weil auch dieser Hafenecker kritisiert hatte. „Welchen Beleg haben Sie dafür, den Kollegen Hafenecker als Superspreader darzustellen?“, brüllte Kickl. Er saß – wie immer und wie die meisten seiner Fraktionskollegen – ohne Maske im Plenum.