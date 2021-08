Der Antikörper-Cocktail der US-Biotechnikfirma Regeneron wird normalerweise bei Risikopatienten eingesetzt, um bei einer Corona-Infektion schweren Krankheitsverläufen vorzubeugen. Ob es eine Corona-Infektion verhindern kann, haben sich nun Forscher und Forscherinnen im Zuge einer Studie mit 2475 Teilnehmern und Teilnehmerinnen angesehen.

Deutliche Reduktion

Die teilnehmenden Personen hatten im Zeitraum von 96 Stunden Kontakt mit einer im selben Haushalt lebenden, mit Corona infizierten Person gehabt. Einem Teil wurde das Antikörper-Präparat Regen-Cov verabreicht, dem anderen ein Placebo - die Forscher und Forscherinnen beobachteten, wie häufig sich eine symptomatische Corona-Erkrankung entwickelte.

Eine symptomatische Infektion entwickelte sich bei elf von 753 Teilnehmern in der Regen-Cov-Gruppe (1,5 %) und bei 59 von 752 Teilnehmern in der Placebo-Gruppe (7,8 %).

In den Wochen 2 bis 4 hatten insgesamt 2 von 753 Teilnehmern in der Regen-Cov-Gruppe (0,3%) und 27 von 752 Teilnehmern in der Placebo-Gruppe (3,6%) eine symptomatische SARS-CoV-2-Infektion (relative Risikoreduktion: 92,6%). Auch asymptomatische Infektionen konnten durch das Antikörper-Präparat deutlich reduziert werden.

Bei den Teilnehmern, die sich dennoch infizierten, verkürzte Regen-Cov die Dauer der symptomatischen Erkrankung und die Dauer einer hohen Viruslast.