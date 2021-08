Die Zahl der täglichen Positiv-Tests pendelte sich in den vergangenen Wochen im Schnitt zwischen 30.000 und 40.000. In Spitzenzeiten lag sie im Frühjahr bei 400.000.

Bis Jahresende will die Regierung in Delhi 950 Millionen Erwachsene impfen lassen. Dazu muss sie aber die Schlagzahl noch enorm erhöhen. Im Juli

wurden 129 Millionen Menschen geimpft. In Indien leben mehr als 1,36 Milliarden Menschen. Selbst Australien, das mit seinen 25 Millionen Einwohnern wegen extrem strikter Regeln lange sehr erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie war, hat mit steigenden Zahlen zu kämpfen. Der seit Ende Juni geltende Lockdown in der schwer betroffenen Stadt Sydney und Teilen des Bundesstaats New South Wales ist bis Ende August verlängert worden.