Zweiter Lockdown in Österreich gestartet; unter Eindruck des Anschlags von Wien

In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen laut Gesundheitsministerium am Montag bei 22.253 gelegen, am Sonntag waren es noch 29.907. Auch gab es 233 Todesfälle, am Vortag waren es 208. Die Zahl der verstorbenen Infizierten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 39.059. Innerhalb von 24 Stunden wurden 135.000 Tests durchgeführt.

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle stieg am Montag auf 396.512, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 18.902 auf 19.840, teilte die italienische Behörde weiter mit. In Quarantäne befanden sich 374.650 Personen. Auf den Intensivstationen lagen 2.022 Patienten.