Angst im Sport: Ganze Jahrgänge könnten im Lockdown wegbrechen

Auch für die Fußball-Mädchenteams der Vienna ging am Montag auf der Hohen Warte der Rollbalken runter. Für die Blau-Gelben ertönte von der Kampfmannschaft bis runter zu den Jüngsten der Pausenpfiff. Einige Kinder meinten verwundert: „In die Schule dürfen wir, aber nicht im Freien Sport machen.“

Improvisation ist nunmehr wieder gefragt, manche von den Jung-Kickerinnen weichen auf öffentliche Wiesen aus, um wenigstens ein Individualtraining abzuhalten. Doch wie viele Kinder haben tatsächlich die Gelegenheit dazu, wenn der Sport nicht im geregelten Betrieb eines Teams abläuft?

Alle Sportarten berücksichtigen muss Sport Austria, ehemals Bundessportorganisation. Deren Präsident Hans Niessl trägt die Maßnahmen der Politik mit, verweist aber auf das Paradoxon, dass mitten in einer Gesundheitskrise der gesunde Bereich, der Sport, großteils geschlossen wird. Um die Breiten- und Amateursportvereine durch die Krise zu führen, muss die Vereinsunterstützung des Bundes („NPO-Unterstützungsfonds“) so lange fortgesetzt werden, solange das Virus den Sportbetrieb einschränkt, so die Forderung des Präsidenten in seinem Sechs-Punkte-Plan.