Appell des ASVÖ-Präsidenten: „Sport mehr in die Köpfe bringen“

Da hatte der neue ASVÖ-Präsident Christian Purrer viele ambitionierte Ziele für den Breiten- und Nachwuchssport auf seinem Tisch liegen, doch dann kam ihm plötzlich Corona in die Quere. Sein Appell an die Bundesregierung, den Breitensport bei all den Maßnahmen doch noch irgendwie am Laufen zu halten, wurde letztlich nicht erhört.

„Grundsätzlich haben wir vom Sport auch Verständnis für die Maßnahmen. Aber wenn man weiß, dass gerade im Bereich der Jugend und der Kinder relativ wenige Ansteckungen waren, dann wäre es gut gewesen, den so wichtigen Breitensport für die Kinder und die Jugendlichen aufrecht zu halten.“

Seiner Meinung wären auch Mannschaftssportarten im Freien möglich gewesen. „Und gerade bei den Einzelsportarten, ob es das Fechten, Schwimmen oder Turnen Leichtathletik ist, da hätten wir einen Trainingsbetrieb aufrecht halten können“, meint der Steirer, der für seine Amtszeit dennoch ambitionierte Ziele verfolgt.